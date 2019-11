Jesús Vázquez, antes de las primeras dudas de las madres, quiso explicar que Antonio, el primer pretendiente, no tenía ningún antepasado de origen asiático, era sevillano de pura cepa pese a sus rasgos físicos. En el ‘pisito de solteras’ de ‘Me quedo contigo’ no lo tenían nada claro pero había una madre, la de Vero, a la que tenía loca. Él finalmente se quedó con su hija aunque en la cita no tuvo mucha suerte.