La tremenda caída de Florentino Fernández con la que rompe parte del escenario: "¡Que lo ha partido!"

'El teatro de pendiente' ha sido una de las pruebas a las que se han enfrentado nuestros cómicos en esta noche tan especial con el estreno de 'Me resbala' . El reparto de la primera parte del juego ha quedado así: Paz Padilla como 'Blas Andeke', el pájaro carpintero; Florentino Fernández como la cañera 'Heidi Metal'; Edu soto , como el achuchable perro 'Nublaillo' y Lorena Castell, como el incorruptible concejal de urbanismo 'Iker Kasitas'.

Con un árbol en medio de este complicado escenario, los primeros en entrar en escena han sido Edu Soto y Paz Padilla y ambos han tenido las primeras caídas importantes de la noche, pero esto no ha sido nada hasta que la presentadora ha dado la entrada a Florentino Fernández: "Tanto escándalo no pasa desapercibido en el bosque y la puerta de la cabaña se abre repentinamente".