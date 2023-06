Lara Álvarez arranca ‘Me resbala’ con un look a lo ‘Supervivientes’ y respondiendo con humor a los mensajes que ha recibido en redes

¡Por fin ha arrancando 'Me resbala' !, el programa que te va a alegrar las noches de los martes en Telecinco y lo ha hecho con Lara Álvarez al frente, que ha hecho un guiño con su look al programa donde estuvo ocho años, 'Supervivientes' y lo hace con todas las ganas de enfrentarse a este nuevo reto.

"Muy buenas noches 'Supervivientes", ha empezado entonando la presentadora, pero rápido ha explicado esto: "A ver, vale que voy vestida de 'Supervivientes', esto está claro. Vale que esto no es 'Supervivientes' porque aquí huele bien y ahora mismo hay un señor que está escodiendo el bocata en el público, así que no, no puede ser este el inicio del programa, esto hay que hacerlo bien, muy buenas noches y bienvenidos a 'Me resbala".