Lara Álvarez se sale jugando a las ‘fotomatopeyas’ y los humoristas se rinden ante ella: “La que mejor lo ha hecho has sido tú”

El juego consistía en lo siguiente: se trataba de transmitir el concepto que apareciera en la pantalla imitando el sonido que emitiera esa persona, animal o cosa. No era válida la mímica, únicamente eran aceptados "los ruiditos" . Para asegurar que se cumplieran las normas, todos jugaban con las manos atadas a unas esposas.

Los cómicos se dividían en dos equipos. Lara jugaba junto a Edu Soto, Paz Padilla y Paula Púa. La presentadora no solo conseguía acertar sonidos imposibles, también los imitaba a la perfección cuando le llegaba su turno. Tanto, que los humoristas tardaban escasos segundos en adivinar sus palabras.

Los integrantes del segundo equipo jugaban su turno pero, lamentablemente para ellos, no conseguían superar al primero y el grupo de Lara se convertía en el ganador de la prueba.

Tras celebrarlo, Flo, miembro del equipo perdedor se levantaba para decir algo a Lara Álvarez: "Aquí hay un hecho imbatible y es que, la que mejor lo ha hecho, contra todo pronóstico, has sido tú. Has acertado que te cagas y luego lo has hecho que te cagas.