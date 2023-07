Florentino Fernández y Santiago Segura se convierten en Leticia Sabater y Rosalía: "¡La motomami y la salchipapa!"

Llegaba un nuevo juego a 'Me resbala'. Lara Álvarez anunciaba que los afortunados en estrenarlo iban a ser Flo y Santiago Segura . Se trataba de 'Se te ve el cartón' , una prueba en la que cada uno de ellos iba a convertirse sin saberlo en otra persona. El ganador sería aquel que, gracias a preguntas que se pudieran contestar solo con 'sí' o 'no', descubriera antes en quién se había convertido.

Comenzaba la ronda de preguntas. Flo preguntaba si era mujer, si era famosa y si era cantante , entre otras cosas. Santiago comenzaba preguntando, por ejemplo, si era artista, si su fama era internacional o si era una sexsymbol, algo que su compañero no ha dudado ni un momento: "Sí".

Lara Álvarez les daba entonces la primera pista: "Cuando acabas de ver un vídeo de ellas, te quedas diciendo 'no he entendido nada". Ambos hacían sus cábalas, pero el hecho de que Flo dijera a Santiago que no se imaginaba lo española que era, hacía que se llevara la prueba al bolsillo: "¡Soy Rosalía!". Con su acierto, 'Despechá' inundaba el plató y él lo interpretaba como si de la mismísima Rosalía se tratara.