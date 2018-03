Àlex Márquez: "Hemos salvado el podio"

EUROPA PRESS

El piloto español de Moto2 Àlex Márquez (Estrella 0,0 Marc VDS) ha asegurado que ha "salvado" el podio, a pesar de salir segundo y terminar tercero, en el Gran Premio de Catar, después de que se le rompiese el freno trasero y disputase las últimas vueltas sin posibilidad de frenar.

"Lo hemos salvado de verdad. No entendía qué era exactamente, pensaba que era el motor, pero después entendí que era el freno trasero, porque la moto no corría y cuando me fui largo me di cuenta. Lo salvamos con un podio", afirmó en declaraciones para Movistar MotoGP.

Márquez afirmó que en la carrera lo tuvo "todo controlado, excepto las primeras cinco vueltas", en las que sufrió "un poco". "Pero no pasa nada, hemos terminado, 16 puntos, así que muy bien", indicó el piloto del Estrella Galicia 0,0 Marc VDS.

El problema que ha terminado con las opciones del piloto de Cervera fue el freno trasero, algo que ha querido explicar Márquez tras el Gran Premio. "En Moto2 no se usa tanto como en MotoGP, que hubieran tenido más problemas, pero he tenido que tener paciencia, sobre todo en giros de izquierda y en la curva 6, que se bloqueaba mucho de delante. Una pena eso, porque he tratado de guardar neumático. No pasa nada, las carreras son así", indicó.

"He cambiado un poco en la frenada. Antes derrapaba mucho de atrás y hacía que rompiera el neumático de atrás. Hoy mucho mejor, pero hay que pulir los detalles", comentó sobre los cambios en su estilo de pilotaje.

Sobre quién le había tocado, Márquez afirmó que fue Oliveira, pero lo supo al final de la carrera. "Sí, no sabía quién era, y lo tuve que preguntar a la llegada. 'Pecco' ha frenado muy tarde, pero cuando me han tocado me he desconcentrado, aunque he manejado bien la situación", confesó.

"Después de todo, damos por bueno el podio y quería dedicar el podio a la familia de Gabriel, del pequeño pececito, un beso para la familia", concluyó, dedicando el podio al pequeño Gabriel Cruz.