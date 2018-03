Jorge Martín comienza el año como despidió 2017 y vence en Moto3 ante Canet

El piloto español Jorge Martín (Honda) ha logrado este domingo la primera victoria de la temporada en la carrera de Moto3 del Gran Premio de Catar, cita inaugural del Mundial de motociclismo, con su compatriota Arón Canet (Estrella Galicia 0,0) y el italiano Lorenzo Dalla Porta (Honda) en el segundo y el tercer puesto del podio, respectivamente.

En cuanto al resto de españoles, Rodrigo fue quinto, Jaume Masiá (KTM) terminó duodécimo y Marcos Ramírez (KTM) concluyó en decimoquinta posición. Por su parte, Alonso López (Estrella Galicia 0,0) se fue al suelo y no logró finalizar y Albert Arenas (KTM) no pudo participar después de fracturarse la clavícula derecha durante el 'warm up'.