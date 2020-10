Estas son las ayudas que puedes aprovechar para cambiar de coche, Plan Renove o Plan Move

Ya no tienes excusa para cambiar de coche y pasarte a la movilidad eléctrica con el nuevo Plan Moves II . Este nuevo plan está en marcha para ayudarte a cambiar de coche, con un presupuesto de 100 millones de euros que servirán para aportar ayudas de hasta 5.500 euros para comprar coches eléctricos y así ir renovando los vehículos en circulación en pos de un futuro más ecológico.

Estas ayudas están disponibles para modelos de menos de 43.000 euros y variaran en función del tipo de vehículo eléctrico , sin embargo, para modelos de hidrogeno no habrá ningún tope máximo. Estas ayudas también serán independientes del destino del vehículo que dejamos atrás, es decir, si se entrega el coche para chatarrar o no.

¿Es compatible con el Plan Renove?

Estas ayudas no son compatibles con el Plan Renove pues uno está gestionado por las comunidades autónomas y no dependen de achatarrar un coche viejo. Por su puesto la ayuda es mayor si se llevan al desguace pero no es un hecho imprescindible.