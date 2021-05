Las nuevas ayudas para comprar un coche eléctrico: así es el Plan Moves III

Así son todas las ayudas

Continúa con la línea de los anteriores planes concediendo ayudas a la compra de turismos, furgonetas y cuadriciclos eléctricos e híbridos enchufables y a la instalación de puntos de recarga, con la novedad de contar con más presupuesto -400 millones ampliables a 800- y una continuidad hasta 2023. Se pueden beneficiar tanto particulares como empresas y autónomos. En el caso de los turismos eléctricos los particulares y autónomos pueden beneficiarse de hasta 7.000 euros si entregan un vehículo para achatarrar en la compra de su eléctrico o de pila de combustible -de 4.500 si no se entrega vehículo- y de hasta 5.000 en el caso adquirir un enchufable con una autonomía de entre 30 y 90 km -2.500 si no hay entrega-. Los comerciales eléctricos, PHEV o de autonomía extendida cuentan con una ayuda de hasta 9.000 euros -7.000 si no se achatarra vehículo-.