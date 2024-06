Marieta proviene de una peculiar familia y no ha dudado en contarnos todos los detalles, en primicia. A través de ' De pura raza ', su canal de mtmad, la concursante de ' Supervivientes ', que ya se encuentra en España junto al resto de finalistas, lista para enfrentarse a la final del programa, se ha sincerado como nunca sobre sus verdaderos orígenes. ¡No te lo pierdas!

Y es que, una cosa ha querido dejar clara Marieta, las cosas han cambiado en su familia y ahora es gobernada por mujeres , a las que no ha dudado en llamar 'matriarcas'. Tanto sus abuelas como su madre, todas ellas son líderes de su peculiar clan familiar y toman las decisiones oportunas por el bien de todos los integrantes. "Mis abuelas y mi madre son las matriarcas , aquí mandan las mujeres. Todo pasa por mi abuela", confesaba al hablar sobre su clan familiar.

Marieta es la pequeña de cuatro hermanos, la única fruto del matrimonio de sus padres , ya que todos sus hermanos son de anteriores relaciones. Algo que ha hecho que la relación con alguno de ellos no sea tan buena e idílica como la de Elche hubiera deseado. "La única del matrimonio soy yo, hace 24 años no era tan normal, las cosas han cambiado", confesaba.

Marieta mantiene un vínculo muy cercano con su hermano y su cuñada, por los que ha sido criada desde muy pequeña: "Fui tía con 12 años, me recogían del colegio dos chiquillos de 15 años". Sin embargo, la auxiliar de enfermería tiene una relación distante con su hermana Amor , la mayor de todos.

Y es que la concursante de 'Supervivientes' no comparte la forma de vida que ha seguido su hermana y no ha dudado en contarlo públicamente: "Mi hermana ha seguido otro patrón, un camino que yo no seguiría", explicaba la influencer en su canal de mtmad. ¡No te pierdas todos los detalles sobre el clan familiar de la finalista de 'Supervivientes 2024'!