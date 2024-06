Ya han pasado ocho meses desde que Danna Ponce y Xavi Cortés se convirtieron en padres, pero la influencer aún siente que no ha recuperado su aspecto anterior al embarazo. Después de sincerarse sobre el motivo por el que no puede recordar su pasado , la exconcursante de ‘Pesadilla en el Paraíso’ se arma de valor y enseña el antes y después de su cuerpo tras ser madre por segunda vez. Además, la influencer muestra su mayor complejo físico a través de su canal de mtmad.

Danna Ponce habla sobre la presión que ha sentido de mantener una apariencia perfecta al ser una figura pública. “Me he borrado estrías y me he borrado complejos. He caído muchas veces en ese postureo”, admite la joven llena de vergüenza. Aunque ha asegurado que ahora se muestra tal y como es, la exconcursante de 'Pesadilla en el Paraíso' señala que hay una zona de su cuerpo con la que todavía no se siente a gusto y que desearía poder cambiar.