Danna Ponce ha hecho una escapada al norte de España, junto a Xavi Cortés y a su hijo Máximo, que no ha estado exento de polémica, algo a lo que ya está acostumbrada. Después de hablar de la crisis que ha tenido con su novio por pillarle conversaciones con otra chica, la que fuera concursante de ‘Pesadilla en el paraíso’, al límite, estalla contra las críticas de su papel como madre . La influencer no puede más y ha decidido dar todas las explicaciones sobre lo sucedido con sus hijos.

Desde que empezase su relación con Xavi, y especialmente tras tener a Máximo, su primer hijo en común, la valenciana no ha parado de recibir una serie de comentarios que no le han hecho ninguna gracia. “Dicen que excluimos a Mía, que no quiero a mi hija”, cuenta cansada de todas las acusaciones que está recibiendo, la valenciana explica toda la verdad de su situación.