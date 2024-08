La joven explica que estaba "muy preocupada" por su pareja ante lo que podría haber sucedido fuera , mientras ella concursaba en el programa de mitele Plus. Una preocupación que también mostraba dentro del reality, ya que la influencer confesaba su miedo a perder a su novio en diferentes ocasiones. A pesar de que llevaban mucho tiempo siendo amigos, su noviazgo no estaba del todo consolidado y de ahí surge el origen de las grandes preocupaciones de Mayka Rivera, las cuales se han resuelto en su encuentro.

Durante su estancia en 'Los vecinos de la casa de al lado', Mayka Rivera confiesa que no todo fueron buenos momentos, ya que tuvo muchos altibajos al pensar en su novio. Según explica la influencer, sus compañeros malmetían en su relación y hacían "juego sucio" . Las palabras de los concursantes del programa desestabilizaban a la murciana, creado en ella el germen de la duda con respecto a su novio.

"Me decía que tenía que replantearme mi relación", desvela la murciana, la cual explica que sus compañeros de reality le hacían creer que estaba haciendo algo malo, que podría provocar que su novio ya no estuviese fuera esperándole. Unas creencias infundadas por los concursantes, las cuales hicieron despertar muchas inseguridades a la exconcursante de 'La isla de las tentaciones'. "Sin información y sin nada me rayé muchísimo, lo pasé mal por eso", apunta por último la de Murcia.