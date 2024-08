Sandra Férriz se moja y deja clara su postura sobre el entorno más cercano de su pareja. Después de enseñar su jardín recién reformado , la exconcursante de ‘La isla de las tentaciones’ opina sin tapujos sobre los amigos de Darío Sellés. La influencer no ha tenido reparos en expresar su más sincera opinión sobre las amistades de su novio delante de él, algo que no le ha sentado del todo bien a su chico.

La creadora de contenido no ha dudado en sacar a la luz algunas de las cosas que le generaban desconfianza al inicio de su noviazgo con Darío Sellés, cuando esté se marchaba para salir con sus amistades. “Al principio me molestaba mucho el tema de la comunicación. Me ponía negra porque yo no lo entendía”, admite Sandra Férriz, la cual explica que su novio estaba mucho tiempo sin dar señales de vida cuando se iba. ¿Habrá cambiado esa situación? Asimismo, el alicantino no ha tenido ningún tipo de reparo en decir lo que piensa de esta situación y se ha sincerado totalmente con la madre de su hijo.