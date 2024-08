Más sincero que nunca, Borja ha decidido abrirse por completo delante de la cámara. Harto de fingir una perfección que no existe , el participante de 'LIDLT' ha expuesto públicamente los problemas que vive su relación con Ana Solma desde que se convirtieron en padres de Luca, su primer hijo en común . Una realidad que no se atreven a mostrar en redes sociales, donde intentan dar una imagen impecable y guardar los trapos sucios para su intimidad.

"No muestro cuando discutimos, pero es mucho. No os tenéis que fiar de lo que veis, la gente muestra que es muy feliz en redes, pero no todo es tan bonito como parece", ha comenzado explicando Borja González, consciente de que sus seguidores ignoran las complicaciones que existen en su pareja cuando no hay una cámara delante. El influencer ha querido advertir a todos sus seguidores de la falsedad que existe en lo que muchas parejas muestran a través de las redes, incluida la suya en ciertas ocasiones.