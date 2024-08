A solo unos días de dar a luz, Fani Carbajo se ha enfrentado a una realidad que no es ajena a sus seguidores. Tras desvelar el importante papel que tendrá su hijo Emilio en el parto de Victoria , la exconcursante de ‘La isla de las tentaciones’ habla de la relación actual que mantiene con su familia. La influencer, que siempre ha hablado con naturalidad de sus problemas familiares, explica en qué punto está la relación con sus hermanas y revela si van a formar parte de la vida de su hija.

La tensión familiar no es algo nuevo para Fani, pero el hecho de estar a punto de convertirse en madre nuevamente ha hecho que esta situación pese aún más en su corazón. La que fuera participante de ‘Supervivientes’, que ha recordado los episodios más dolorosos de su vida , se sincera sobre sus sentimientos y confiesa lo difícil que le resulta sobrellevar esta dura situación, a tan solo unos días de dar a luz . “Me da mucha pena" , confiesa la influencer con una mezcla de frustración y tristeza en su voz.

Fani Carbajo asegura que no puede evitar sentirse devastada al ver cómo los conflictos con sus hermanas están afectando a los más pequeños de su familia. “No entiendo que mi sobrina no pueda conocer a sus primos por un problema de adultos”, subraya la exsuperviviente, aludiendo a la distancia que separa a los más pequeños de su familia. Asimismo, la creadora de contenido aclara si permite o va a permitir que sus hijos se relacionen con los familiares con los que la propia Fani no tiene contacto.