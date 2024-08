La pareja, que ha celebrado su segundo año de casados , se muestra totalmente sincera al hablar sobre sus amores de pasado. Los que fueran participantes de 'La última tentación' comparten con sus seguidores sus historias de amor y los motivos que las llevaron a su fin . Durante su conversación, salen a la luz muchos de los reproches que guardaban al fondo de su memoria y, sin pelos en la lengua, Patricia arremete contra el padre de su hijo , acusándolo de ser incapaz de mantener una relación sin traicionar la confianza de la otra persona: “A las tres nos has puesto los cuernos. Eres una persona infiel” , carga la catalana sin rodeos.

La conversación se vuelve aún más acalorada cuando Lester intenta defenderse, pero sus argumentos no logran convencer a Patri. La exconcursante de ‘La isla de las tentaciones’ sigue recriminándole su conducta del pasado sin dar tregua: “Piensas con el pito”, apunta la influencer, la cual no ha tenido ningún tipo de pudor a la hora de recriminarle sus acciones a su marido. Los padres de Río ponen sobre la mesa un debate sobre su comportamiento en el pasado y la situación se descontrola rápidamente, convirtiéndose en un cruce de reproches y acusaciones que deja al descubierto las profundas heridas que aún no han curado en su relación.