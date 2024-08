La vida de Danna Ponce es una continua montaña rusa en la que se le juntan muchos frentes abiertos, pero esta vez, hay un asunto que le ha llegado por sorpresa y que asegura que le ha sobrepasado. “Estoy de bajón absoluto” , expresa la novia de Xavi Cortés mientras explica la razón detrás del bache emocional que está atravesando. La influencer, que ha estallado contra las críticas de su papel como madre , muestra su lado más sincero, cercano y sensible tras los últimos desafortunados acontecimientos que ha vivido y que cuenta en exclusiva a través de su canal de mtmad.

“Estoy en un punto en el que no me apetece aparecer por redes”, expone Danna, que no ha dudado en explicar las razones de su desaparición. Como si fuera una terapia, la tiktoker se ha desahogado y ha reflexionado sobre los temas que le preocupan de su vida personal para dejar de ocultar, por fin, su auténtica realidad y poder enfrentarse a ella. “Son cosas que pasan”, ha concluido desanimada Danna.