Si hay algo a lo que María Aguilar no se puede resistir es a darse algún que otro antojo. Tras enseñar como ha sido su impresionante fiesta de cumpleaños , la que fuera concursante de ‘La isla de las tentaciones’ confiesa el lujoso capricho de más de 1.500€ que se ha dado . La influencer, muy orgullosa de su decisión de invertir en este preciado objeto, comparte con sus seguidores el último artículo de firma que ha adquirido y lo muestra, en exclusiva, a través de su canal de mtmad.

“Me hacía muchísima ilusión tenerlo” , revela con entusiasmo la novia de David Vaquero mientras describe con todo tipo de detalles por qué ha decidido invertir tal cantidad de dinero en una sola compra. “Este año no me había dado ningún capricho”, continúa señalando la influencer mostrado el artículo a cámara con una gran sonrisa. María Aguilar, que siempre ha presumido de su gran pasión por la ropa y los complementos, revela si su última adquisición tiene que ver con la moda o si es algo distinto a lo que tiene acostumbrados a sus seguidores.

La malagueña, que ha opinado de la relación de Marieta y Suso Álvarez, ha dejado claro que no teme en invertir en aquello que le apasiona y ha confesado que ha adquirido este exclusivo artículo de lujo para añadirlo a su ya envidiable colección personal. “Es un regalo que me he hecho a mí misma”, expresa la influencer sin ningún tipo de pudor explicando que es una pieza que ha deseado durante mucho tiempo y que, por fin, ha dado el paso de comprárselo.