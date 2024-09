“Se me ve muchísimo” , explica la murciana mientras muestra a la cámara la zona de su cara en la que quiere realizar una gran transformación. La exconcursante de ‘Gran Hermano Dúo', la cual se cambió por completo el rostro el año pasado , tras retirarse muchos de sus retoques estéticos, ahora ha tomado la drástica de volver a retocars e para poner fin a un rasgo hereditario , que no le gusta para nada de ella.

En el último capítulo de ‘Blondy’, Mayka Rivera ha decidido abrirse por completo con sus seguidores sobre un complejo que le ha acompañado durante mucho tiempo. Con la sinceridad que la caracteriza, la influencer habla largo y tendido sobre sus preocupaciones por esta zona de su cuerpo con la que no se siente a gusto. “Me gustaría quitármelo. No me gusta”, comenta la exconcursante de ‘La isla de las tentaciones’ revelando de qué se trata el retoque que tiene en mente realizarse.