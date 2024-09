Marieta cuenta por primera vez a través de su canal de mtmad cómo fue aquel momento en el que decidió arriesgarlo todo por amor. La que fuera concursante de ' Supervivientes ' se abre en canal y desvela la forma en la que se declaró a Suso Álvarez, en exclusiva . La influencer, que comenzó a tontear con el colaborador tras regresar de Honduras , no dudó en expresarle todos sus sentimientos cuando ya no pudo contenerlos más en secreto y explica cómo fue su reacción al escuchar todo lo ella que sentía por él.

Antes de entrar en 'Supervivientes 2024', Marieta ya estaba totalmente prendida de Suso Álvarez, puesto que desde que le vio por primera vez en el debate de 'La isla de las tentaciones' se quedó colgada de él. A pesar de parecer tener interés por Rubén Torres, con el que llego incluso a tener una cita , la de Elche ya tenía en mente al colaborador de televisión y no podía sacárselo de la cabeza.

Después de coincidir en el plató de 'Los vecinos de la casa de al lado', sus sentimientos hacia Suso Álvarez se descontrolaron y no pudo evitar contarle al catalán todo lo que le estaba sucediendo en su interior. "Me tiré a la piscina cuando sabía que él ni siquiera me había visto", subraya Marieta, la cual explica con pelos y señales la conversación que mantuvo con el influencer.