La que fuera concursante de 'Pesadilla en el Paraíso' no se siente arropada por sus seres queridos, ya que dos de las personas más importantes de su vida se han declarado en contra de su operación. Ante esto, Danna Ponce comenta en 'Ahora o nunca' el motivo por el que su familia no aprueban que vaya a operarse. "Xavi y mi madre no lo aceptan", comienza explicando la creadora de contenido, la cual confiesa cómo se ha tomado Maribe Ponce que su hija esté decidida a operarse. ¿Por qué no están a favor de que se opere?