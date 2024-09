Desde la habitación de su hotel, la ganadora de 'GH Dúo' explica frente a la cámara de mtmad el diagnóstico de su doctor y en qué va a consistir la cirugía que deberá realizarse para conseguir el resultado que desea. "Me ha dado mucha confianza y seguridad", revela la de Cádiz, asegurando que ha encontrado en su cirujano la profesionalidad y el trato que buscaba para sentirse tranquila en este importante paso. Además, Lucía Sánchez comparte con sus seguidores la fecha exacta en la que va a entrar en el quirófano.

A pesar de mostrarse ilusionada por el cambio que va a ver en su pecho, Lucía no ha ocultado su temor a enfrentarse de nuevo a una cirugía , especialmente tras la complicada experiencia que tuvo durante su última operación. " Me supone un trauma" , admite la creadora de contenido, que recuerda con inquietud el proceso por el que pasó durante el postoperatorio.

La colaboradora de 'Gran Hermano' no solo anuncia el día de su inminente intervención, sino que también confiesa por qué quiere operarse el pecho por segunda vez. La gaditana no ha tenido reparos a la hora de contar la realidad que hay detrás del estado actual de sus senos y se sincera sobre el complejo que lleva arrastrando durante meses. “No quiero verme así. Me da inseguridad”, expone Lucía Sánchez, cabizbaja, la cual revela el verdadero motivo de su decisión.