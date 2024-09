“Tiene 10 años menos que mis ex”, puntualiza la exconcursante de 'La isla de las tentaciones', la cual desvela que le saca cuatro años a su novio, ya que él tiene 25. Para ella esta diferencia de edad es toda una ventaja, puesto que ha aprendido de sus errores y no quiere volver a estar con alguien mayor, que no tenga la misma vitalidad que ella. ¿Será una indirecta a su ex? Su chico está a la altura, y no porque mida 1,92 cm, sino porque en estas semanas que llevan juntos ha conseguido que vuelva a "creer en el amor".