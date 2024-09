Después de compartir en su canal de mtmad el motivo por el que se le está cayendo el pelo , Patricia Pérez toma una drástica decisión sobre su aspecto. La exconcursante de ' La isla de las tentaciones ' corta de raíz su problema y se somete a un cambio de look radical tras perder gran parte de su cabello . La influencer está decidida a decir adiós a su melena y comete una locura de la que espera no arrepentirse. Asimismo, Lester Duque reacciona al ver a su mujer y opina sin tapujos del resultado.

La que fuera participante de 'La última tentación' lleva mucho tiempo sintiéndose a disgusto con su apariencia y busca poner remedio cuando antes . “ He tenido mucha pérdida de pelo con el postparto”, confiesa Patri Pérez, la cual está deseando "dejar atrás este pelo" , tal y como ella misma explica. Para ello, la catalana acude a la peluquería y se pone en manos de los especialistas, llena de miedos e inseguridades por lo que está a punto de hacer. ¿Se habrá atrevido a raparse?

"Estoy cagada, espero no haber cometido una locura", exclama la mujer de Lester Duque antes de ver cómo ha quedado su cabello después de tres horas de peluquería. Un cambio de look totalmente a ciegas, puesto que la influencer ha estado con los ojos vendados durante todo el proceso y ha depositado toda su confianza en los peluqueros. "Espero que el niño me reconozca", comenta Patri Pérez, sin saber aun qué es lo que han elegido los expertos para ella.