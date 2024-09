Dos semanas después del nacimiento de su hija Victoria , la que fuera participante de la primera edición de 'La isla de las tentaciones' posa frente a la cámara y no duda en compartir el estado actual de su cuerpo. La influencer muestra en 'A pesar de todo' la realidad de su tripa y su cicatriz de la cesárea . Sin miedo a las posibles críticas que pueda recibir, Estefanía habla de su recuperación física y confiesa que aún no se siente conforme con su aspecto.

Pese a que ha bajado de peso y que apenas está hinchada, Fani Carbajo no puede dejar de observar que su abdomen (la parte favorita de su cuerpo) no es igual que el que tenía antes de su embarazo. Además, la empresaria de 40 años explica que, a diferencia de ahora, tras el parto de su primer hijo recuperó su estado físico al momento. "Lloro porque no estoy acostumbrada a verme así", desvela la creadora de contenido mientras su novio Fran Benito le recuerda que ha tenido un gran cambio desde que dio a luz y que todavía ha pasado muy poco tiempo.