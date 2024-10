La extronista de 'MyHyV' confiesa por qué no quiere tener relación con Omar Sánchez nunca más

Marina Ruiz se sincera sobre las cosas que ha descubierto del exconcursante de 'Supervivientes'

Así es el nuevo novio de la que fuera participante de 'Pesadilla en el Paraíso'

Marina Ruiz regresa a su canal de mtmad y zanja las últimas polémicas que han surgido con su expareja durante este verano. Después de su tenso cara a cara en la docuserie 'Me quedo conmigo', la extronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' se ha enterado muchas cosas sobre el canario, razón por la cual no quiere volver a tener relación con Omar Sánchez. Sin pelos en la lengua, la influencer desvela el motivo de su decisión y cuenta por qué ha dado de seguir en redes sociales al windsurfista.

La que fuera participante de 'Pesadilla en el Paraíso' está decidida a contar toda la verdad sobre lo que ha ocurrido entre ella y su exnovio durante estos últimos meses, tras su polémica ruptura. “Ya no me voy a callar más”, asegura Marina Ruiz de forma tajante, después de haber visto cómo su expareja se ha hecho la "víctima" en este tiempo, tal y como ella misma expresa. Además, la creadora de contenido está muy enfadada por la actitud que tomó el exmarido de Anabel Pantoja al enterarse de que había encontrado de nuevo el amor.

“Parece que he matado a una persona por conocer a alguien”, confiesa la catalana afincada en Córdoba. Aunque los posibles celos de Omar Sánchez no son la razón principal por la que Marina Ruiz ha dado carpetazo a cualquier tipo de relación con el exconcursante de 'Supervivientes'. “Me he enterado de muchas cosas”, expone la creadora de contenido, la cual no ha dudado en desvelar qué son esas cosas tan graves que ha hecho su exnovio por las cuales no quiere saber nada de él nunca más.

Después de casi dos años juntos, Marina Ruiz tiene claro que jamás podría mantener una amistad con Omar Sánchez, tras los últimos movimientos del exsuperviviente. “Yo no voy a tener una cordialidad”, subraya la extronista de 'MyHyV' en numerosas ocasiones. A pesar de no estar contenta con cómo ha terminado todo entre ellos, la joven de 30 años no piensa dar un paso atrás en su decisión de bloquear de su vida y de sus redes sociales a su exnovio.

Marina Ruiz aclara por qué ha dejado de seguir a Omar Sánchez en redes

Lo que al principio parecía una ruptura amistosa, al final se ha convertido en una guerra de indirectas. Después de descubrir ciertas cosas sobre Omar Sánchez, las ganas de Marina Ruiz de mantener una amistad con su expareja se terminaron. Pese a que sus seguidores pensaron que fue el windsurfista fue el que sacó de sus redes sociales a la influencer, la catalana asegura que fue ella la que decidió dejar de seguirle.

La joven no entiende ciertos comportamientos que ha tenido el exmarido de Anabel Pantoja con ella, los cuales expone con pelos y señales durante su regreso a 'Sabor a mar', su canal de mtmad. “No he sido una persona que no me he portado mal con él”, señala Marina Ruiz, muy apesadumbrada al ver cómo el que fue su novio durante tanto tiempo ha tomado ciertas decisiones que le han dejado con un mal sabor de boca, tras haber puesto toda la carne en el asador por su relación.