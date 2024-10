Junto a otra pareja, Marina Ruiz y Omar Sánchez montaron una sociedad , que no empezó con muy bien pie. La creadora de contenido explica que todo fue muy rápido, algo que le chocó mucho puesto que "no se crea un negocio de a noche a la mañana", tal y como ella misma señala. Pese a que no le parecía del todo bien cómo se estaban haciendo las cosas, la joven de 30 años y los tres socios comenzaron a buscar diferentes productos textiles, como bikinis y sudaderas para su marca.

Al ver que las telas y los productos no llegaban, la influencer empezó a estar intranquila. “Me empecé a agobiar porque no avanzaba y teníamos problemas. Fue todo un caos” , asegura Marina Ruiz, la cual tomó una decisión consensuada con su pareja y el resto de los socios de la empresa. La extronista de 'MyHyV' se sincera sobre lo que hizo en aquel momento y habla acerca de cómo se tomó su expareja su inesperada determinación.

Mientras que Marina Ruiz y la otra pareja intentaban sacar adelante la empresa para al menos no perder más dinero, la influencer descubrió que el exsuperviviente hacía otra cosa a sus espaldas, la cual no beneficiaba en nada a su negocio. Tras enterarse de lo que sucedía sin su conocimiento, la catalana afincada en Córdoba decisión romper cualquier tipo de amistad o vínculo con el exnovio de Anabel Pantoja. "La verdad que me dolió", comenta muy indignada la extronista, la cual no ha dudado en contar qué fue lo que hizo su ex. ¡Dale al play y entérate de todo!