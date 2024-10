La que fuera participante de la primera edición de 'Supervivientes' ha tenido que ir corriendo al hospital tras sufrir un preocupante problema. "Me desperté ahogándome", explica Fani Carbajo, la cual asegura que no es la primera vez que se enfrenta a esta terrible situación de tener dificultades para respirar. Además, al intentar calmarse, la empresaria no hizo más que empeorar, "durante el día me encontraba muy mal, llorando, muy agobiada", señala Estefanía, la cual no dudó en ir a urgencias al ser consciente de su estado.