La que fuera participante de 'La isla de las tentaciones' se caracteriza por ser una mujer muy sonriente y de lo más alegre, pero la joven de 25 años explica que no todo es oro lo que reluce. Marieta ha pasado por duros baches a lo largo de su vida y uno de ellos le hizo tocar fondo. "Caí en una depresión profunda" , asegura la de Elche, entre lágrimas. En el 2020, la novia de Suso Álvarez tuvo que afrontar un terrible suceso, el cual le trajo muchos problemas familiares.

Un año después de lo sucedido, Marieta estaba devastada por el dolor , "me sentía muy mal". A los 21 años la joven de Elche vivió el que hasta ahora ha sido el golpe más duro que ha sufrido en su vida, el cual le hizo tomar una drástica decisión . A lágrima viva, la exsuperviviente cuenta cuál fue ese importante paso que tuvo que dar para salir del oscuro pozo en el que se había metido y que tanto le hizo madurar como persona.

Según explica, Marieta no estaba preparada para hacer lo que hizo y relata lo duro que fue para ella aquella época de su vida en la que tuvo muchos problemas a raíz de su decisión. "Lo que creía que iba a ser una solución, al final me llevo a retroalimentarme. Fue el año más largo de mi vida", señala de forma contundente la influencer, que no ha dudado en confesar por qué se equivocó.