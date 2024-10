María Aguilar ha vuelto a demostrar su sinceridad y se ha pronunciado sobre una de las polémicas del momento. Después de hablar sin tapujos de su gran cambio de imagen , la que fuera concursante de ‘La isla de las tentaciones’ se posiciona con Sofía Suescun en su conflicto con Maite Galdeano. La influencer no ha dudado en hacer pública su opinión sobre la última y sonada disputa familiar y ha dejado clara su postura al respecto.

En exclusiva para su capítulo de ‘Mi reino’, María Aguilar ha sido tajante al hablar sobre la relación entre madre e hija, que ha sido muy comentada en muchos programas de televisión. La exconcursante de ‘La isla de las tentaciones’, que no tiene pelos en la lengua, no se ha guardado nada y ha expresado su opinión sin filtros. “Se ha visto la relación que tienen. Maite no le daba libertad”, pronuncia la novia de David Vaquero con firmeza, dejando claro que está completamente en el lado de Sofía, quien acaba de desmontar la habitación de su madre. Sin echarse para atrás y mojándose en el tema del que todos ahora hablan, María Aguilar, ha opinado abiertamente de la actitud de la navarra. Recalcando la importancia de la independencia en los entornos familiares, María ha pronunciado: “Hay ciertos límites”.