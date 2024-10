“He valorado siempre más lo pasional, es una enfermedad que quiero cambiar de mi vida”, asegura la ganadora de 'Gran Hermano Dúo', la cual tiene claro que debe fijarse más en otras cualidades antes de posar sus ojos sobre el hombre incorrecto. Del mismo modo, Mayka Rivera confiesa que ella necesita a un hombre pasional también, pero sobre todo que lo de todo en la relación, puesto que ya no está dispuesta a las medias tintas. "Me gusta que entreguen todo desde el principio, no estoy para perder el tiempo", apunta la murciana.