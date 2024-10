Lucía Sánchez se va a embarcar en una nueva aventura para encontrar al hombre de sus sueños. La exconcursante de 'Gran Hermano' va a ser la protagonista de 'Un amor para Lucía', que estará próximamente disponible en mitele Plus. Ante esta nueva situación a la que se va a enfrentar, la gaditana desvela lo que no piensa tolerar de su próximo novio. La nueva pareja de la influencer no podrá sobrepasar unas 'líneas rojas' que ha marcado la joven, las cuales no ha dudado en confesar a través de s canal de mtmad.