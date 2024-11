"Aporré la puerta gritando y la chica se metió en el baño" , asegura la mujer de Lester Duque, la cual no ha tenido reparos en explicar a Fani Carbajo detalladamente lo que pasó. Por su parte, la exsuperviviente se queda muy impactada al conocer este episodio de la pareja, que se había mantenido oculto hasta ahora. Asimismo, la catalana confiesa el motivo por el que logró perdonar a su novio tras el "shock" que sufrió, tal y como ella misma menciona.

La que fuera participante de la primera edición de 'La isla de las tentaciones' no ha dudado en opinar sobre la relación de Lester y Patri, tras ser conocedora de todo lo que ha pasado entre ellos. Desde su punto de vista y su experiencia en el amor, Estefanía considera que la catalana ha aguantado demasiado al inicio de su noviazgo, "no habría perdonado tanto, has pasado por mucho", señala la influencer.