Al segundo programa de 'Los Mejos' ha acudido Toni Hidalgo, el exnovio de Dana García , el cual no ha dudado en sacar a la luz todo lo que le contaba la joven cuando aún no había roto con 'Lobo'. El catalán ha explicado cómo hablaba la novia de Isaac Torres de su relación antes de su última crisis . Asimismo, el invitado al videopodcast desvela todos los detalles de la infidelidad que su exnovia habría tenido con el exconcursante de ' La isla de las tentaciones '.

Toni Hidalgo explica que 'Lobo' y Dana García "no conectaban en la casa, no se llevaban muy bien", según le contaba la propia novia de Isaac Torres. Asimismo, el invitado confiesa que durante todos estos meses desde que ellos rompieron, ambos han estado en contacto e incluso ella le decía que le echaba de menos, pese a aparentar tener una relación idílica con el ex de Lucía Sánchez en redes sociales.