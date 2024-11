Leire Martínez, sobre sus primeros pasos en la industria musical como vocalista de 'LODVG': "Se me tomó como el pito del sereno"

Leire Martínez se ha sometido a un proceso terapéutico en ‘Me quedo conmigo’ en el que ha echado la vista atrás a los momentos más dolorosos de su vida. El inicio de esta aventura emocional, junto a Andrea Vicente, se remonta a reflexionar sobre su infancia y la profunda herida de abandono que arrastra, en el programa 1 ; posteriormente, la cantante recordaba cómo se sintió cuando se unió a ‘La Oreja de Van Gogh’ tras la salida de Amaia Montero y sus primeros pasos en la industria musical , el el programa 2 ; además, la cantante ha abierto una pequeña puerta a la parcela de su vida privada para hablar de la maternidad y lo complicado que es conciliarla con su trabajo haciendo giras, en el programa 3 . Finalmente, la cantante completa su proceso de sanación hablando sobre su salida de ‘LODVG’ y el motivo por el que no firmó el comunicado, en el programa 4 . ¡Puedes ver los tres nuevos programas, ya disponibles en Mitele!

La cantante, que ha analizado su problema para establecer límites , reflexiona sobre cómo , en algunos momentos, podía sentirse ninguneada por determinadas personas que la tomaban “por el pito del sereno”. La que fuera integrante de ‘La Oreja de Van Gogh’ cuenta cómo estas personas pensaban que no tenía “ni idea” y pretendían darle lecciones sobre algunos aspectos.

Sin embargo, pese a que ella ya tenía una experiencia en el sector cantando en orquestas y manchándose las manos porque no se le caen “los anillos”, admite que, en algunos momentos, no ha sabido poner los límites necesarios. “Están dando por hecho que no tengo ni idea y tenía que haber parado a más de uno”, asegura la cantante.