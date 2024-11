Después de muchos rumores sobre el posible fin de su noviazgo, la que fuera concursante de 'La isla de las tentaciones' entra en directo para dar todas las explicaciones sobre el punto en que se encuentra con su novio, con el cual comenzó una relación seria a finales del año 2023 . La influencer asegura que está pasando por una mala época con Mario González y señala que es algo evidente: "No estamos en un buen momento. Cualquier persona se puede dar cuenta"

Con total sinceridad, la creadora de contenido desvela si esta crisis puede suponer una ruptura definitiva o si se están dando un tiempo para intentar solucionar sus problemas. Asimismo, Claudia Martínez no ha dudado en explicar cuál es el origen de este bache en su relación y confiesa si es debido a un asunto de la pareja, una tercera persona o algo externo a su noviazgo. ¿Habrán perdido la chispa del amor? ¡La influencer responde!

Pese a intentar no pronunciarse mucho sobre lo que realmente les ha distanciado, Claudia Martínez llega a su límite y se desahoga en el programa 'Los Mejos'. La extronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' cuenta el motivo de su crisis con su novio y hace una importante confesión: "Llevo un año aguantando cosas de una persona que no tiene que meterse. No es fácil, cansa la verdad. Es normal que explote"