Tania Déniz amplía la familia: "He estado escondiendo a mi bebé todo este tiempo"

La exconcursante de 'La isla de las tentaciones' anuncia que amplía la familia, en excluisiva en su canal de mtmad

Tania Déniz, muy emocionada, presenta a Mía, su "bebé"

La influencer comunica la feliz noticia, desvelando el motivo por el que lo ha estado ocultando

Tania Déniz tiene una feliz noticia que compartir con todos sus seguidores. Después de varias semanas guardando silencio, la exconcursante de 'La isla de las tentaciones' anuncia que va a ampliar la familia, en exclusiva a través de su canal de mtmad. "Tengo una cosa que he estado escondiendo este tiempo. Es el porqué no he podido viajar físicamente a Valencia", ha comenzado explicando.

Muy emocionada de, por fin, poder hacerlo público, la influencer presenta a su "bebé" Mía, confesando el motivo por el que no ha podido estar presencialmente ayudando a los afectados de la DANA. "No veía el momento de comunicar algo bonito cuando la prioridad es Valencia, pero ha llegado el momento, no aguanto más, llevo unas semanas callada, escondiéndolo", ha anunciado Tania en primicia, muy ilusionada de hacer partícipes a sus seguidores del feliz momento que está viviendo.

La que fuera participante de 'LIDLT' ha desvelado el motivo por el que se ha lanzado a ampliar la familia en este momento de su vida, a pesar de estar soltera y tener una ajetreada vida como influencer: "Llevo dos años con una ilusión, es una responsabilidad porque estoy todo el día viajando. Todo el mundo me decía que no, pero era mi ilusión. Era algo que llevaba mucho tiempo esperando y hace una semana me dieron la sorpresa".

Tania Déniz presenta a Mía

Muy feliz de poder contar todos los detalles del proceso, Tania Déniz ha presentado a su "bebé", mostrando por primera vez su carita y confesando que era algo que deseaba desde que estaba con Samuel Chávez. "Les presento a Mía, la mejor sorpresa y casualidad, llevo dos años esperándola. Vean qué barriguita de bebé". Además, la canaria le ha dedicado unas lacrimógenas palabras a Mía, compartiendo la fecha de su nacimiento: "Tú y yo vamos a ser un buen equipo. Vamos a celebrar el cumpleaños juntas. No me salen las palabras, estoy muy contenta. Estamos solas y no necesitamos a nadie".

Por último, Tania ha explicado cómo se enteró de la inesperada llegada de Mía. "Fue casualidad, el destino. Mis amigas y mi madre me decían que no, pero es el destino. Es mi bebé y tenía que compartir este momento con ustedes", ha confesado, muy ilusionada.