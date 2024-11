“Tú me dijiste que Anabel Pantoja era tu vecina y que se había ido cerca de ti”, exclamaba Mayka Rivera para sacar este tema de conversación a la palestra. El canario ha asegurado que efectivamente hubo un reencuentro , puesto que viven en la misma zona, siendo casi inevitable reencontrase . “Yo no tengo nada en contra de ella”, confesaba Omar Sánchez, el cual no ha dudado en contar si hubo una charla entre ellos.

“Para mí Isa es una niña espectacular, siempre me ha tratado bien”, ha confesado el exconcursante de ‘Supervivientes’, el cual compartió varios momentos con Isa durante su relación con Anabel. Asimismo, el windsurfista ha desvelado si él ha vivido situaciones tan duras como las que ha relatado la colaboradora de televisión durante su entrevista en '¡De Viernes!'. Aun así insiste en que no desea entrar en esos temas, ya que hace tres años que dejó de pertenecer a la familia Pantoja y prefiere que no se le siga relacionando con ella. Ahora, el ex de Anabel está enfocado ahora en su nueva ilusión. ¡Una mujer andaluza que le ha robado el corazón! ¡Todos los detalles en el capítulo completo de ‘Blondy’!