Adara Molinero vuelve a enfrentarse al juego de 'la notaría' en el segundo programa de 'En las mejores familias'. A la palestra salen tres nombres de hombres que han formado una parte importante de la vida de la exconcursante de ' Supervivientes '. Ante esto, la influencer recuerda a sus ex y sorprende al desvelar quién de ellos sería su amante oculto. La hija de Elena Rodríguez debe elegir a la persona que ostenta ese título entre Rodri Fuertes, Hugo Sierra y Gianmarco Onestini. Una difícil prueba que termina dejando boquiabierta a su madre.

"Me parece un marrón", confiesa Noemí Navarro, la invitada al programa de 'En las mejores familias'. Unas declaraciones que solo pone más nerviosa a Adara Molinero, la cual resopla al encontrarse en esta difícil tesitura. Pese a ello, la exconcursante de 'Supervivientes All Stars' tiene clara su respuesta. Sin pelos en la legua, la influencer hace su impactante elección y deja en shock a Elena Rodríguez, la cual no se esperaba la elección de títulos que ha realizado su hija.