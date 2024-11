Adara Molinero forjó una bonita amistad con Jonan Wiergo, después de vivir la dura experiencia de 'Supervivientes' juntos. Ambos pasaron mucho tiempo unidos e incluso se iban de viaje con otros compañeros del reality . El fin de su amistad surgió a raíz de unos mensajes del influencer al exnovio de la presentadora de 'En las mejores familias', por este motivo la joven le otorga a su excompañero el título de exiliado de la finca en el juego de 'la notaría'. "Era mi amigo y me la clavó por detrás" , argumenta la hija de Elena Rodríguez.

Pese a camuflar su decepción que su toque de humor, Adara Molinero desvela que se siente muy mal por lo que ha pasado entre ellos. "Me lo tomo el tema a risa, pero me ha dolido... Le quería mucho", asegura la creadora de contenido, visiblemente afectada. Ante sus duras palabras, Zayra Gutiérrez y Arantxa de Benito se interesan por lo que pasó entre ellos y no dudan en aconsejar a la influencer.