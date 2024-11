Xavi Cortés sorprende a Danna Ponce tatuándose a ella y a sus dos hijos: "He estado en shock"

Después de comenzar a superar su última crisis de pareja , Xavi Cortés ha decidido cometer una locura por su novia. La pareja de la que fuera concursante de 'Pesadilla en el Paraíso' ha hecho algo totalmente insólito y sorprende a Danna Ponce tatuándose a ella y a sus dos hijos en su cuerpo . El modelo no ha dudado en dejar grabado de forma permanente en su piel a la que ahora es su familia y la influencer no ha dudado en opinar al respeto en su canal de mtmad.

Danna Ponce no puede evitar llevarse las manos a la cabeza. "Era lo último que me esperaba en este mundo. No termino de asimilarlo", confiesa la exconcursante de 'Pesadilla en el paraíso'. Sin poder parar de reírse por este sorprendente acto de amor de su pareja, Danna Ponce habla sobre lo importante que es para ella que se haya hecho un tatuaje sobre ella y sus hijos.