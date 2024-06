Fani Carbajo se pone de parto en directo y desata el pánico de los colaboradores: "Llamad a Fran y al médico"

La que fuera participante de la primea edición de 'La isla de las tentaciones' se ha puesto muy nerviosa al sentir que estaba húmeda, ya que, más que una fuga, parecía que había roto aguas . "Me noto mojada... ¡Va a nacer Victoria ya!" , ha exclamado la influencer mientras agarraba con todas su fuerzas a Iban Garcia. Ante la duda y al sentir fuertes dolores, Fani Carbajo ha llamado a Fran Benito , el padre de su hija , para que fuera a buscarla he ir al hospital juntos.

Además de la gran incertidumbre al no tener claro si ha roto aguas, Fran Benito no coge el teléfono. Aunque no había respuesta, Pedro Jota no ha parado de llamar al novio de la creadora de contenido. En el programa completo podrás averiguar si finalmente el mecánico ha cogido el teléfono y, sobre todo, si Fani Carbajo se ha puesto finalmente de parto o, si por el contrario, solo ha sido un falso aviso de parto.