David Vaquero habría caído en la tentación y no en República Dominica, sino en España. Supuestamente, el joven de 22 años le ha puesto los cuernos a la influencer en Salou y 'En todas las salsas' pone sobre la mesa todos los detalles de esta supuesta infidelidad, que podría hacer saltar por los aires su relación, tras haber superado su última crisis .

El influencer, que ya fue infiel a su exnovia Elena Adsuara durante su primera vez en 'La isla de las tentaciones', ha vuelto a cometer una deslealtad, a pesar mostrarse en sus redes sociales muy enamorado de María Aguilar. Tal y como apuntan en 'En todas las salsas', David Vaquero ha estado con una chica al mismo tiempo que con María Brunn , ya que, la pareja no ha llegado a cortar su noviazgo en ningún momento tras su paso por el reality.

Asimismo, la exconcursante de 'La isla de las tentaciones', que sabe lo que significa que le sean desleal, explica la importancia de no normalizar las infidelidades. Naomi Asensi no entiende la conducta que ha tenido hasta ahora María Brunn y habla sobre que no se debe pasar por alto una traición de este estilo.