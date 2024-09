Después de conocer el motivo por el que el 'SuaveFest' no se pudo celebrar en el Palacio del Infante Don Luis , ubicado en Boadilla del Monte, Pedro Jota y Chema Martínez acuden al festival y entrevistan a la creadora de contenido. La empresaria responde a la pregunta de si echa de menos a alguien en el evento, lo cual abre la veda a sobre la sonada ausencia de su amiga y compañera de profesión.

Tras no nombrar a Aida Doménech entre aquellas personas que echa de menos en un día tan especial para ella, Pedro Jota lanza una importante pregunta a María Pombo: ¿Crees que Dulceida te la está devolviendo por los Premios Ídolo? La mujer de Pablo Castellano, que no ha acudido con anterioridad a los premios que organiza la catalana cada año, se moja y confiesa si cree que la influencer no ha ido a su evento como revancha.