Pese a que nunca han llegado a ser amigas, Zoe Bayona y Tania Déniz acercaron posturas y compartieron muchas confidencias, por lo que la creadora de contenido no se esperaba lo que le ha hecho la influencer, según comenta. La que fuera pretendienta de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' confiesa que se siente muy traicionada por la canaria y no ha dudado en explicar cuál es esa traición de la que habla.

"Me parece de muy poca mujer lo que ha hecho" , subraya Zoe Bayona, la cual no ha dudado en criticar abiertamente a Tania Déniz tras sus últimos movimientos en redes sociales. La creadora de contenido, que ya se ha pronunciado en otras ocasiones sobre la relación entre Tania y Josué , juzga de forma contundente que la de Tenerife sea amiga de su expareja y que además alardee de ello. Ante esto, la catalana explica las razones por las que su reciente amistad le ha sentado tan mal. ¿Habrá pasado algo más?

La influencer está muy dolida con Tania Déniz y por ello no ha tenido reparos a la hora de exponer la relación de la modelo con Yulen Pereira. Aunque la exconcursante de 'Pesadilla en el Paraíso' nunca ha dicho abiertamente que ha estado con el esgrimista, lo cierto es que su romance ya se ha convertido en un secreto a voces, el cual hoy Zoe Bayona corrobora. Además, después de explicar que la canaria y el deportista ya no están juntos, Zoe confiesa que cree que la modelo se ha acercado a Josué Bernal para poner celoso al ex de Anabel Pantoja.