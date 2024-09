La colaboradora de televisión ha compartido todos los detallas del inicio de su relación con Alejando , el consultor de empresas que ha robado el corazón de la leonesa. Asimismo, Alexia Rivas relata lo que ocurrió tras su primera cita y se sincera sobre como el destino jugó un papel clave en su romance con su chico. “Yo no esperaba nada”, asegura la influencer, la cual se muestra arrepentida por no haber empezado con esta historia de amor antes.

Aunque Alexia Rivas ha reconocido que no le gusta especialmente hacer declaraciones de amor públicas, en esta ocasión, la periodista no ha podido resistirse y, más romántica que nunca, ha dedicado unas sentidas palabras a su pareja, quien prefiere mantenerse alejada de los focos. “Soy feliz y eso es lo más bonito. No me veo sin ti”, ha expresado con una gran sonrisa la de León, dejando claro que su relación ha significado un verdadero cambio en su vida.