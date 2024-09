La que fuera pretendienta en 'Mujeres y Hombres y Viceversa' ha decidido emprender un nuevo camino laboral, el cual está alejado de los focos y los platós, al igual que han hecho otras de sus compañeras de programa, como Violeta Mangriñán, que ahora tiene su propio negocio . "Me estoy saliendo un poco del tema tele", confiesa Zoe Bayona, la cual lleva hace muchos años apareciendo en la pequeña pantalla e incluso tuvo su propio canal de mtmad.

'MyHyV', 'La isla de las tentaciones' o 'Por siempre o jamás' han sido algunos de los proyectos de los que ha formado parte la catalana, pero ahora ha virado su rumbo en lo que se riere al terreno profesional y está explorando algo nuevo que le entusiasma. “Me he dado cuenta de que me gusta mogollón”, exclama Zoe Bayona después de contar en exclusiva a qué se está dedicando en estos momentos en los que no vive de la televisión.