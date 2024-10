Elsa Mateos no ha dejado indiferente a nadie en su paso por ‘En todas las salsas’ donde se ha abierto como nunca y ha hablado de todo sin pelos en la lengua. Después de sincerarse sobre el fin de su relación con su familia , la concursante de ‘Gran Hermano’ se sincera sobre sus verdaderos sentimientos por Edi Insua. En exclusiva en el videopodcast de mtmad, la vasca ha desvelado el motivo por el que ya no le gusta su compañero tras salir de la casa y descubrir ciertas actitudes del gallego. En primicia, Elsa lo cuenta todo sobre su relación con Edi y se sincera sobre todo lo que ha vivido dentro de la casa de Guadalix de la Sierra.

Pese a todo lo bonito que ha vivido junto a su compañero de edición, lo cierto es que Elsa ha sacado en claro algunas conclusiones tras salir de la casa de Guadalix de la Sierra y así lo ha compartido durante su visita a 'En todas las salsas'. La concursante de ‘Gran Hermano’ asegura que, aunque los últimos días sus sentimientos “iban agrandándose” y que ambos se buscaban más, se ha dado cuenta de algunos aspectos del que fuera su compañero de reality que le impedirían tener un romance con él. "Estoy viendo cosas que no me gustan. Hay que pensar donde estás. Sé lo que no quiero en un chico, me incomoda. No me gusta que mi chico sea así", ha sentenciado, muy dura con el que fuera su gran apoyo.