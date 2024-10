Tras muchas citas y meses dentro del programa de televisión , Noel Bayarri tomó decisión hacer su gran final y eligió a la persona con la que quería salir de 'Mujeres y Hombres y viceversa' de la mano'. Lleno de dudas, el tronista finalmente se fue con Conni y volvemos a ver la reacción de María Hernández al no ser elegida por el canario . Asimismo, en el vídeo de 'En todas las salsas' se muestra el último baile que tuvieron los influencers antes de separar sus caminos por casi un año.

Bajo la atenta mirada de todos los presentes, el canario se declaró a la tronista, protagonizando así uno de los momentos más históricos de la televisión. Los pretendientes de la joven se quedaron de piedra al ver que extronista proponía a María Hernández irse juntos. Después de unos segundos muy intensos, la joven tomó la drástica decisión de dejarlo todo por amor e irse con él, puesto que no había logrado olvidarlo. “Voy a ser más feliz si me guio por el corazón y no por la cabeza”, confesaba en aquel momento la tronista.